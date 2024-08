Saranno Lask, Apoel, Victoria SC, The New Saints, St. Gallen e Pafos le avversarie della Fiorentina in Conference League. Si è tenuto poco fa a Montecarlo il sorteggio.

Come per la Champions le prime 8 della classifica saranno promosse direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto andranno al turno di playoff, le squadre dal 25° al 36° posto invece saranno eliminate.