Analisi dura da parte di Paolo Condò nel corso degli studi di Sky Sport dopo la sconfitta subita dall'Inter contro la Roma, la quarta in otto giornate: "È la seconda volta nella storia che l'Inter perde quattro partite in otto giornate, l'altra volta era successo con Gasperini che però di fatto era già stato esonerato. Quell'anno poi lo ha sostituito Ranieri che a sua volta venne poi sostituito da Gasperini. E l'Inter finì sesta. Francamente non vedo quale altro allenatore possa arrivare al posto di Inzaghi, ci sono dei mostri sacri liberi ma non penso siano alla portata del club nerazzurro".