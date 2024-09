Sulle colonne di Repubblica, l'editorialista Paolo Condò analizza così le prime tre giornate di Serie A, con il primo stop della Juventus maturato ieri contro la Roma: "La prima pausa fotografa una realtà che è già passata, perché la sospirata chiusura del mercato trasformerà in archeologia tattica molte delle formazioni viste fin qui. Resta di quest’agosto un’eredità interessante. La Juve è in testa con l’Inter a quota 7, e stando ai numeri la questione scudetto riguarderà loro due (e Torino e Udinese, a essere rigorosi) perché soltanto uno degli ultimi dieci campioni d’Italia dopo tre gare aveva meno di 7 punti.

Se un mese fa si immaginava il più tradizionale dei tornei, con le tre grandi storiche Inter, Milan e Juventus in corsa per lo scudetto e due possibili outsider in Napoli e Atalanta, il primo tratto di stagione ha sbalzato il Milan dal treno dell’alta classifica. La combinazione Venezia-Liverpool-derby, tutta sul palcoscenico di San Siro, costituirà un voto di fiducia (o meno) della squadra a Fonseca. I segnali non sono tranquilli, nella pausa la società dovrebbe muoversi con cura. È rimasta indietro anche l’Atalanta, delle candidate al titolo vere o presunte, ma le sue attenuanti sono serie: ha giocato sempre in trasferta per questioni di stadio e una delle due sconfitte è venuta dall’Inter, che per lei continua a essere un Everest. Senza dirlo apertamente, ma facendolo capire, l’Atalanta quest’anno aveva programmato di lottare per lo scudetto, ma l’affaire Koopmeiners, quello (rientrato) che ha frenato Lookman e gli infortuni di Scamacca e Scalvini hanno costretto Gasperini a nuovi equi- libri. Li troverà, anche perché il club ha fatto molto per surrogare chi per vari motivi è sparito. L’eventuale rientro nel gruppo di testa dipende dal tempo che ci metterà per far emergere un nuovo leader: i nove anni di ciclo hanno avuto tre facce in copertina, Gomez, Ilicic e Koop. Tocca produrne una nuova"..