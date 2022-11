Paolo Condò, sulle frequenze di Sky Sport, ha commentato la sfida di Champions dei nerazzurri: "Questa è una passerella che ci dovrà dire quanto è cresciuta l'Inter dalla prima partita del girone, in cui fa distrutta. Questa sera c'è un esame importante. Il Bayern è a punteggio pieno, ma in campionato sta concedendo qualcosa. Ha fatto quattro pareggi. In casa Inter ci sono stati dei confronti sinceri: di lì in poi la squadra si è rinsavita, c'è più coesione di gruppo. Quando è stato superato il problema l'assetto è mutato. Al Camp Nou c'è stata una vera e propria impresa. Grandissimo calcio, ribattere colpo su colpo alle giocate del Barcellona".