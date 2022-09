"La tagliola del turno infrasettimanale, dopo aver interrotto la corsa del Milan , scatta anche ai piedi di Lazio e Napoli , bloccandole sul pareggio e togliendo pure loro dalla testa della classifica". Paolo Condò , sulle colonne di Repubblica , fotografa la classifica aggiornata dopo le sfide degli ultimi due giorni. "In attesa di Atalanta-Torino di oggi, imprevedibile duello al vertice, la Roma si gode il primato solitario mentre Inter e Juventus risalgono la corrente - si legge -. Il loro mercato si chiude oggi con l’ultima difesa di Skriniar e l’aggiunta di Paredes, mentre ieri il primo gol di Milik ha ricordato quanto ricco e profondo sia stato il rinnovamento bianconero, evitando che per la seconda gara consecutiva una punizione di Vlahovic fosse il suo prodotto intero lordo".

"È probabile che sulla scelta delle formazioni abbia inciso il SuperSabato in arrivo: Fiorentina-Juve, Milan-Inter e Lazio-Napoli in un giorno costituiscono la prima svolta possibile del campionato - spiega Condò -. Il Milan, dopo essersi trovato in vantaggio di un punto, arriva al derby con analogo distacco. Alla quinta giornata conta il giusto, cioè poco, ma avvisa i campioni che i pareggi in trasferta stanno uscendo troppo facili: siamo già a due, l’anno scorso furono quattro in tutto. A fronte di 14 vittorie".