Paolo Condò scrive oggi su La Repubblica della giornata di campionato ancora in corso (stasera c'è Verona-Monza) guardando soprattutto alle squadre di vetta. "La corsa del Napoli viaggia (quasi) allo stesso ritmo della stagione scudetto: 19 punti nelle prime otto partite, soltanto uno in meno rispetto a due anni fa, e ovviamente cinque in più dell’anno scorso, quando il disastro era già immanente - analizza il giornalista - È evidente che i tre punti più significativi sono quelli dell’Inter, che a Roma ha vinto un’autentica battaglia con le doti nascoste dei Mkhitaryan e dei Barella oltre a quelle più appariscenti dei Frattesi e soprattutto di Lautaro, implacabile sull’unica palla-gol pulita vista fin lì (a match aperto ne arriveranno altre)".

"Un’Inter chirurgica, molto preoccupata di centrare finalmente un clean sheet - si legge ancora - contro una Roma ricca di abnegazione, spirito di sacrificio e carica agonistica, le doti classiche delle squadre di Juric. Solo che la rosa giallorossa è stata costruita con premesse opposte, ovvero privilegiando la qualità, e ci perdonerete se Dybala lo preferiamo pericoloso nell’area avversaria più che umile a ripiegare nella sua".