Paolo Condò pubblica oggi su La Repubblica una riflessione sui giocatori che si sono rilanciati in questo avvio di Serie A, con un particolare focus sui calciatori della nazionale italiana.

"Il salto di qualità di Retegui è il più apprezzato e sospirato di questo avvio di stagione, perché potrebbe finalmente colmare il ruolo azzurro da più tempo vacante - si legge - Ma ci sono altri nazionali, o aspiranti tali, ad aver aumentato il loro valore in questi primi due mesi: Bastoni ha aggiunto tanto alla fase offensiva (e non è lui il colpevole dei gol in più presi dall’Inter), Fagioli avanza palleggiando con sicurezza, Ricci attacca e difende come richiede la modernità del ruolo, Cambiaso interpreta più compiti con lo stesso profitto, Lucca vanta il fisico di Sesko e dunque ha un gran modello da inseguire, Baldanzi e Pisilli portano talento dalle nazionali giovanili. Daniel Maldini, infine, ha completato la rimonta dal suo cognome, quello che ha fatto sussurrare ai maligni “gioca perché si chiama così” rendendo paradossalmente più lunga e difficile un’affermazione doverosa, vista la qualità".