Solo una vittoria per l'Inter nelle tre gare casalinghe contro squadre della Repubblica Ceca, in attesa della partita di mercoledì contro il Viktoria Plzen. Il successo nerazzurro risale all'ultima giornata della fase a gironi di Europa League 2016-2017, quando l'Inter già eliminata superò lo Sparta Praga per 2-1 con doppietta di Eder e Stefano Pioli in panchina. Pareggio invece nelle altre due, compresa la più recente: 1-1 contro lo Slavia Praga nella fase a gironi di UEFA Champions League 2019/20, quella del primo gol con la maglia nerazzurra di Nicolò Barella .

La vittoria a Plzeň alla seconda giornata è stata la quarta per l'Inter in sette partite contro squadre ceche in assoluto; la gara persa 3-1 in casa dello Sparta nella fase a gironi di UEFA Europa League 2016/17 è stata l'unica sconfitta, in casa e fuori.