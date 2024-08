Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Maurizio Compagnoni fa il punto sul futuro di Federico Chiesa, messo alla porta dalla Juventus e con il serio rischio di trascorrere il resto della stagione in tribuna: "Credo che la Juve voglia evitare un altro caso Rabiot - ha detto -, cioè non affidare un ruolo chiave nell'undici titolare a un giocatore in scadenza", con il francese che non ha poi trovato l'accordo per prolungare l'accordo con la Vecchia Signora ed è andato via a zero.

Un copione che potrebbe ripetersi con l'azzurro, con la differenza che però stavolta Thiago Motta sembra intenzionato a non coinvolgerlo fin dall'inizio. L'Inter, intanto, resta sempre alla finestra per un possibile assalto a fine mercato o a zero l'anno prossimo.