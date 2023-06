Yann Aurel Bisseck è il primo colpo di mercato dell'Inter. Il gigante tedesco classe 2000 arriverà dall'Aarhus per 7 milioni di euro e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è legato da un rapporto di amicizia con il connazionale e milanista Thiaw. Entrambi difensori, hanno un anno di differenza e hanno giocato tre volte assieme nell'U21 tedesca, nella prima occasione proprio contro l'Italia. E Bisseck ha debuttato in nazionale Under 21 contro la Polonia proprio al posto di Thiaw, rilevandolo dopo un tempo.

"Da allora i due hanno stretto un buon rapporto e si commentano spesso i post sui social. Hanno condiviso quattro volte lo spogliatoio della baby mannschaft, mentre dal prossimo anno si ritroveranno contro nel derby di Milano. Un assist del destino: sono cresciuti a un tiro d'esterno dal Reno e ogni tanto hanno anche giocato contro nei campionati giovanili, Bisseck con il Colonia e Thiaw con il Fortuna Dusseldorf", riporta la Rosea.