Parlando in conferenza stampa per presentare l'impegno di domani contro il Lecce, il tecnico del Como Cesc Fabregas è tornato sulla prestazione di San Siro di lunedì scorso e in particolare delle prove di due singoli, a cominciare da Nico Paz: "È stata una gara difficile a San Siro, Nico si è sacrificato tantissimo in particolare nella fase difensiva. Sa che per fare la differenza deve migliorare ancora ed essere più disponibile, so bene che non è facile giocare nella sua posizione dove gli avversari non ti lasciano spazio e si deve essere sempre pronti e attenti per fare la giocata giusta”.

Elogi per la prova di Alieu Fadera: "È un ragazzo d’oro e sta facendo molto bene anche se deve essere un po’ più pulito nell’ultimo passaggio. A San Siro ha gestito bene Denzel Dumfries e può fare tutta la fascia. Gli chiedo sempre tanto e per noi è indispensabile per la sua forza e per come dà profondità alla squadra”.