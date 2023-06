"Avete visto cos’hanno scritto di Zhang sulla Gazzetta? È lo stesso che mi dava del mafioso". Così il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervenuto in conferenza stampa di fine anno, continua la sua personale battaglia contro il presidente dell'Inter. "Mentre il giorno prima il New York Times aveva scritto un articolo bruttissimo sulla situazione dell’Inter". Invettiva che non si limita al numero uno della Beneamata, l'italo-americano ne ha per tutti e su Cairo aggiunge: "Perché qui mi chiamano mafioso e in America nessuno? E dico che anche voi avete colpe, non vi siete ribellati né avete difeso il presidente della Fiorentina. Io rispetto il Torino ma non il suo presidente".

