Non è ancora detta l'ultima parola in ottica scudetto, anche dopo il messaggio perentorio lanciato dall'Inter con la vittoria sul campo dell'Atalanta, nella giornata in cui il Napoli non è andato oltre lo 0-0 a Venezia. A dirlo è Francesco Colonnese, durante il suo intervento sulle frequenze di TMW Radio: "Ci vuole calma - la premessa dell'ex difensore -. L'Inter è la squadra più forte, ha dato una prova di forza incredibile, ma il campionato è lungo. Con l'Udinese non sarà semplice, è una squadra fisica e tecnica".

Tornando sul successo di Bergamo, Colonnese ha individuato la chiave tattica che ha permesso alla squadra di Inzaghi di prevalere su quella di Gasperini: "Ho visto un Ederson sovrastato da Barella, l'Atalanta è andata in bambola dal punto di vista tecnico e tattico".