In vista del big match tra Inter e Napoli, gara che inaugurerà il ritorno in Serie A, il doppio ex delle due compagini avversarie il prossimo 4 gennaio, Ciccio Colonnese, intervistato da TMW Radio, dice: "C’è curiosità da parte di tutti. Una sosta così lunga a novembre non c’è mai stata e non possiamo sapere come arriveranno le squadre. Se parliamo del passato il Napoli ha meritato alla grande il primo posto. L’Inter invece è in ritardo e ora deve recuperare. Tra le due chi ha più da perdere è la squadra nerazzurra".