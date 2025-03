Fulvio Collovati analizza a La Domenica Sportiva le mancanze dell'Inter nelle gare dell'ultimo periodo, compresa quella che ha portato all'ultimo pareggio al Maradona, in casa del Napoli.

"L'Inter si deve rammaricare perché all'87' stava vincendo 1-0, ma il Napoli ha giocato una grande partita ed era la squadra che meritava di più. L'Inter nelle ultime cinque gare subisce sempre nell'ultima mezz'ora. A Firenze era 0-0 fino al 60', ha preso tre gol. Ha vinto 2-1 contro la Fiorentina, ma l'ultimo quarto d'ora ha giocato solo in difesa. La partita con la Juve l'avete vista tutti: grande primo tempo dell'Inter e poi in affanno. Negli ultimi quindici minuti il Genoa poteva pareggiare e anche col Napoli va in affanno nel secondo tempo. Così il futuro è critico. Hanno anche tanti infortunati".