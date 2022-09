Per Fulvio Collovati non esistono altre parole: per Inter e Juventus è crisi. Questo il suo commento ai microfoni di Rai Radio Uno dopo i tonfi di Udine e Monza: "Cosa succede a Inter e Juventus? Sono crisi conclamate. L'Inter ha subito 11 gol in 7 partite, qualosa in difesa non funziona, la terza sconfitta fuori casa, Alessandro Bastoni che si ribella al momento della sostituzione, sono segnali di malessere. La Juve è capace di andare anche oltre, in 7 gare ha vinto solo due volte, va bene anche che ha giocato in dieci, ma il Monza ha avuto un 60% di possesso e Massimiliano Allegri è inutile dice che la Juve sta facendo bene, perché non è così. Allenatori da esonerare? Probabilmente da digirente avrei cambiato, Arrivabene dice che è una follia ma questa Juve è in un precipizio, non ha fatto un tiro in porta contro il Monza. Poi alla fine soffri, il rosso di Angel Di Maria c'è, è un altro segnale di nervosismo quella gomitata, quindi Allegri è in discussione e mi stupisco che la società prenda la cosa alle leggera".