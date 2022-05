"Le lacrime di Dybala dimostrano che è un bravo ragazzo, dispiace che la Juve abbia deciso di non rinnovargli il contratto, ma non posso di certo esimermi nel ringraziarlo per i gol e per le tante cose fatte con la maglia bianconera". Lo ha detto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Vecchia Signora, intervenendo sulle frequenze di Radio Kiss Kiss il giorno dopo il saluto commosso della Joya al popolo bianconero, a margine dell'ultima gara stagionale in casa contro la Lazio.