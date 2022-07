Dopo i brillanti risultati conseguiti negli ultimi mesi, riparte l’attività delle Nazionali giovanili maschili: il Club Italia ha ufficializzato ieri i tecnici delle 7 squadre azzurre dall’Under 20 all’Under 15, confermando il gruppo composto da Carmine Nunziata , Alberto Bollini, Daniele Franceschini, Bernardo Corradi, Daniele Zoratto e Massimiliano Favo, che si ritroveranno all’inizio di agosto a Coverciano insieme ai componenti degli staff di ciascuna Nazionale, per un incontro con il coordinatore Maurizio Viscidi. L’unica novità nei quadri tecnici è il passaggio all’Under 20 di Nunziata, che potrà così continuare a guidare il gruppo con cui ha chiuso in semifinale l’Europeo Under 19 staccando il pass per il Mondiale in programma nel maggio 2023 in Indonesia, mentre Alberto Bollini andrà a sedersi sulla panchina dell’Under 19 per ripartire con un nuovo gruppo nell’Europeo di categoria.

Tra le parole d’ordine della stagione 2022/23 c’è anche un ulteriore rafforzamento del rapporto tra Giovanili e Nazionale A, per consentire una più rapida e agevole transizione dalle Under alla prima Nazionale per i calciatori più promettenti del panorama italiano. Dopo l’esperimento varato dal Ct Mancini, che a fine maggio ha voluto vedere all’opera da vicino 53 calciatori di interesse nazionale, suddivisi in due gruppi, per programmare il ciclo di impegni 2022/2026, si opererà da subito in due direzioni: da un lato il Ct continuerà a lavorare negli stage con i giovani che si metteranno in luce nei prossimi campionati dalla A alla C e fino alla Primavera, grazie all’intesa tra FIGC e Leghe, per ampliare la base dei calciatori selezionabili; dall’altro saranno organizzati una serie di incontri tra lo stesso Mancini e i tecnici delle Giovanili, insieme a Viscidi, per uno scambio di esperienze e di valutazioni tecniche. Alcuni dei tecnici delle Giovanili, infine, saranno coinvolti, compatibilmente con i rispettivi impegni, nei ritiri della Nazionale per lavorare insieme allo staff del Ct.

I TECNICI DELLE NAZIONALI GIOVANILI MASCHILI PER LA STAGIONE 2022/2023

Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi

Under 21: Paolo Nicolato

Under 20: Carmine Nunziata

Under 19: Alberto Bollini

Under 18: Daniele Franceschini

Under 17: Bernardo Corradi

Under 16: Daniele Zoratto

Under 15: Massimiliano Favo