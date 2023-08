La UEFA ha ridimensionato fortemente le voci degli ultimi giorni che volevano i club della Saudi Pro League intenzionati a chiedere una wild card per partecipare alla Champions League europea. Secondo quanto riporta FootMercato, alcuni dirigenti di Nyon hanno negato con forza l'eventualità: "Non c'è stata alcuna discussione del genere", ha rivelato la fonte rimasta anonima. L'ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla confederazione asiatica (AFC) che non prenderebbe certamente bene la migrazione dei club di una sua federazione affiliata. Si rischierebbe pertanto un incidente diplomatico.

In più, l'idea di wild card non piace nemmeno ad Aleksander Ceferin, presidente UEFA. In soccorso dei club sauditi, tuttavia c'è la FIFA che varando il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre darà modo almeno una volta ogni 4 anni di potersi confrontare anche con le potenze europee. Servirà però vincere l'AFC Champions League.