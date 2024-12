La clausola risolutoria da 85 milioni di euro inserita nel contratto di Marcus Thuram è oggetto di una delle cinque domande legate al mercato poste a Riccardo Trevisani e Massimo Callegari di Sport Mediaset. Che in merito hanno opinioni leggermente diverse: se per il primo la somma è corrispondente all'effettivo valore del giocatore, ritenuto "un grandissimo attaccante", il secondo la ritiene alta stimando in 65 milioni di euro il potenziale prezzo del cartellino dell'attaccante francese.