Dopo aver dichiarato la sua 'preoccupazione' per le sorti del Cile, la cui qualificazione al Mondiale rimane appesa a un filo prima dell'ultima gara rovente del girone sudamericano, Claudio Borghi ha speso parole di elogio per Alexis Sanchez, colonna della Roja da diversi anni: "E' arrivato in Nazionale molto giovane, ora è maturato, cresciuto, ha studiato. È una gioia immensa per me perché è partito da molto in basso ed è diventato uno dei migliori", le parole dell'ex centrocampista argentino.