Il Manchester City ha comunicato che, il prossimo 10 giugno, verrà trasmessa la finale di Champions League che vedrà la squadra di Pep Guardiola affrontare l'Inter a Istanbul su alcuni maxischermi sistemati al Depot Mayfield, in un evento che accoglierà fino a 6.000 tifosi degli Sky Blues. L'evento comprenderà non solo la visione dell'attesissimo match dello stadio Ataturk, ma anche una serie di altre attività come DJ set dal vivo, luci interattive, Q&A con ospiti speciali e leggende del club, oltre a concorsi per vincere i premi.

I biglietti per l'evento, fa sapere la società inglese, costeranno 5 sterline con tutti i proventi che saranno devoluti all'ente benefico del Manchester City, City in the Community (CITC).