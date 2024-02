Bruno Cirillo, doppio ex di Lecce e Inter, presenta la sfida di domani sera al Via del Mare ai microfoni de l'Edicola del Sud: "Sulla carta è difficile, perché l’Inter sta facendo qualcosa di veramente importante. Verrà a Lecce con l’obiettivo di fare bene, vincere e allungare sulle altre. Ma sul campo mi aspetto una partita in cui il Lecce suderà l’anima davanti al suo pubblico, perché ha bisogno di punti, rendendo la partita difficile all’Inter".