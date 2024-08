Intervistato da Oggisportnotizie.it, l’ex calciatore di Genoa e Inter Massimo Ciocci ha parlato così dell’Inter: “Il pareggio contro il Genoa non cambia la mia opinione: per me i nerazzurri sono ancora i favoriti per la vittoria finale del campionato. Un po’ tutte le 'big', ad eccezione della Juventus, hanno perso dei punti in questa prima giornata. Penso che, contrariamente all’anno scorso, sarà una bella lotta fino all’ultima partita; la concentrazione e gli stimoli dovranno essere presenti fino alla fine, poiché ogni punto peserà tanto nelle sorti finali delle squadre in gara”.

Per quanto riguarda la Champions League, credi che i nerazzurri possano riuscire ad andare fino in fondo alla competizione?

"Assolutamente si. Sappiamo bene che ci sono squadre molto più attrezzate dei club italiani, ma anche la rosa dell’Inter è ben strutturata ed Inzaghi può permettersi il lusso di alternare diversi giocatori. Di fatto è come se disponesse numericamente di due squadre e questo può essere sicuramente un vantaggio. Dovrà essere bravo il tecnico a gestire al meglio i vari impegni, ma i presupposti per far bene ci sono”.

Ti ha convinto la campagna acquisti estivi dell’Inter?

“Sono stati fatti ottimi acquisti da parte della squadra nerazzurra. Taremi e Zielinski soprattutto, sono giocatori già affermati e di grande esperienza che han già giocato nelle maggiori competizioni calcistiche. Elementi così sono importanti all’interno della rosa, specialmente in questa stagione che per l’Inter sarà lunga ed impegnativa”