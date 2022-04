Speranze di qualificazione a Qatar 2022 appese a un filo per il Cile di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, il cui destino è legato anche a quello di Perù e Colombia, ovvero le due squadre che lo precedono nella classifica del girone sudamericano a una giornata dal termine. Uno scenario ben noto a Martin Lasarte, ct della Roja, che ai suoi innanzitutto chiede di battere l'Uruguay senza curarsi di quello che succede sugli altri campi: "Dobbiamo conquistare il risultato che ci serve e poi avere un po' di fortuna, questa è la realtà - ha spiegato in conferenza stampa -. Sarebbe triste se le altre non vincessero e noi non ne approfittassimo: dobbiamo essere concentrati solo su noi stessi".