Claudio Bravo, portiere del Cile, conferma le impressioni del ct Ricardo Gareca rispetto alla condizione atletica in cui si è presentato Alexis Sanchez nel ritiro della Roja in vista della Copa America: "L’ho visto molto bene e non solo lui, ma tutti i miei compagni - ha spiegato uno dei due superstiti della Generacion Dorada -. Sanchez l'ho visto come sempre, con la sua voglia di competere, di giocare e di fare bene le cose. Questa è la migliore qualità che ha, vuole essere sempre lì, dare il massimo e per noi significa molto avere un giocatore di quello livello, che è molto difficile da affrontare per gli avversari".