Sono appena iniziati i principali campionati europei e il CIES Football Observatory ha provato a prevedere chi vincerà i vari campionati, analizzando il livello di esperienza dei calciatori coinvolti. Ne consegue che Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris St-Germain sarebbero in testa ai rispettivi campionati per le qualità dei cosiddetti 'titolari' che potrebbero mettere in campo, e il dato non cambia analizzando i possibili subentranti.

In Italia l'algoritmo mette al primo posto, a pari merito, il Napoli campione in carica e l'Inter, da molti indicata come la possibile antagonista. Pronostici rispettati quindi anche da un punto di vista 'matematico'. Analizzando invece i sostituti, in testa c'è la Fiorentina, possibile sorpresa del campionato quindi. Ecco la classifica del CIES tenendo conto dei suddetti parametri, che assegna un voto massimo di 100 ai giocatori con maggiore esperienza.

1. Inter – 72,7

2. Napoli – 72,7

3. Juventus – 67,7

4. Milan – 66,3

5. Roma – 65,9

6. Lazio – 64,2

7. Fiorentina – 63,9

8. Atalanta – 57,9

9. Torino – 56,6

10. Bologna – 54,9

11. Salernitana – 50,8

12. Monza – 50,3

13. Udinese – 50

14. Genoa – 49,2

15. Sassuolo – 48,4

16. Lecce – 48,1

17. Empoli – 47,5

18. Hellas Verona – 46,2

19. Cagliari – 45,9

20. Frosinone – 35,5