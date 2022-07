Vidal al Flamengo e tutti felici e contenti? Beh, sì. Almeno tra i tifosi nerazzurri. Non sono dello stesso avviso in Brasile, in particolar modo Cicinho, ex difensore passato in carriera anche dalla Roma. Ai microfoni dell'emittente UOL, il brasiliano non le ha mandate a dire e boccia apertamente l'arrivo del cileno a Rio: “Vidal è un giocatore eccellente, ma non diventerà nulla nel Flamengo. Ha postato un video ballando... un ragazzo che sta a fine carriera. Secondo me è venuto qui per godersi il ritiro, facendo la bella vita in spiaggia – il duro commento dell'ex Real Madrid -. Tante voci dicevano che Vidal avesse mercato, allora perché non è andato da un'altra parte? Perché è venuto al Flamengo? Pensate sia per amore? State scherzando! Tra il Brasile e il Cile avrebbe preferito tornare al suo Paese...”.