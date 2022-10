Evelina Christillin, consigliere della UEFA dal 2016 e tifosa della Juventus, è intervenuta dagli studi di '90esimo minuto' su Rai 2 per un commento sull'assemblea degli azionisti dell'Inter: "Pare sia tutto a posto e che i soldi ci siano, anche se mi sembra abbiano chiuso con 140 milioni di perdita. Io comunque dovrei star zitta perché la Juventus ne ha di più, è un derby d'Italia del conto alla rovescia (ride, ndr). Insomma forza Inter e forza Zhang. Sempre meglio quando si riesce a evitare di cambiare proprietario e di finire in mano a un fondo, visto che non sai chi è. Così almeno sai chi è una persona".