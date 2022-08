Claudia Ferrato, attaccante classe '96 cresciuta nella cantera del Padova, dopo 4 stagioni al Sassuolo è passata al Chievo Verona in serie B. L'ex neroverde ha accettato di sposare la causa clivense con la speranza che la sua esperienza possa essere utile per la promozione: "Il mio obiettivo è quello di ritrovarmi e riscoprirmi come calciatrice, ma soprattutto di divertirmi tanto nel fare questo sport che tanto amo".