La vittoria della MLS con il suo Los Angeles FC vale l'ennesimo titolo nazionale per Giorgio Chiellini. L'undicesimo, per la precisione, secondo l'ex capitano della Juve: "Ne ho vinti 11 in tutto", le sue parole a Gazzetta.it, evidentemente nel conteggio rientra anche quello tolto alla Vecchia Signora e consegnato all’Inter nel 2005-2006 dopo le sentenze di Calciopooli. "Lunga e annosa questione, anche se pure le recenti sentenze del Tar hanno ribadito l’unica realtà, a oggi", si legge sull'edizione odierna della rosea.