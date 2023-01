In Italia ha vestito le maglie di Atalanta e, soprattutto, Lecce, ma Ernesto Javier Chevanton sarebbe potuto approdare anche in almeno altri tre club di Serie A. "Mi cercò il Palermo, ma anche l'Inter, che mi avrebbe però girato in prestito alla Fiorentina - la rivelazione dell'ex attaccante uruguaiano a TMW Radio nel corso di 'Goalcar' -. Ma lì avrei dovuto dimostrare tanto, visti i grandi bomber che hanno avuto".