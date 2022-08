Come noto, la dirigenza del Chelsea è al lavoro per regalare un difensore e un attaccante a Thomas Tuchel che, a due giorni dal big match contro il Tottenham di Antonio Conte, non ha dato l'impressione di essere troppo preoccupato per quel che sta succedendo in sede di mercato: "Non andremo nel panico e non ingaggeremo giocatori di cui non siamo convinti al 100% - ha spiegato il manager dei Blues in conferenza stampa -. Potremmo accontentarci di avere un difensore centrale in più in rosa ma dipende da ciò che sarà possibile fare. Non sempre ottieni ciò che desideri. Siamo calmi e ambiziosi allo stesso tempo, mancano ancora dei giorni alla fine della sessione".