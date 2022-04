Anche Mario Melchiot, ex nazionale olandese del Chelsea, ha parlato nelle ultime ore della situazione vissuta da Romelu Lukaku a Londra. "Ha bisogno di una bella chiacchierata con il suo allenatore - ha detto Melchiot su Talksport -. Deve capire cosa vuole Tuchel perché altrimenti sta solo uccidendo la sua stessa fiducia. È molto triste vedere ridotto così un giocatore con le sue qualità. Credo che Lukaku non riesca a capire cosa gli stia chiedendo il tecnico tedesco, non sa cosa si aspetta da lui e dal suo sistema di gioco".