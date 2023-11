Doppio Ciro Immobile in tre minuti e il Celtic è al tappeto: serve una doppietta poco prima del novantesimo, realizzata dal proprio capitano, alla Lazio di Maurizio Sarri per avere ragione dei Bhoys e mettere un piede negli ottavi di finale di Champions League. Immobile, subentrato nel secondo tempo a Valentin Castellanos, trova tra l'82esimo e l'85esimo i due gol che valgono la vittoria. In pieno recupero, brivido per un calcio di rigore assegnato agli scozzesi, poi tolto attraverso l'on-field review. Si avvicina alla qualificazione agli ottavi anche lo Shakhtar Donetsk, che grazie ad un gol di Mykola Matviyenko batte l'Anversa.