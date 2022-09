La UEFA ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la guida alle 32 partecipanti dell'edizione 2022-2023 della Champions League, indicando per ciascuna di esse palmares, acquisti importanti, curiosità statistiche e giocatori da tenere in considerazione. Per quel che riguarda l'Inter, il calciatore 'osservato speciale' è il centrocampista Kristjan Asllani: "Secondo albanese a vestire la maglia dell'Inter, Asllani è stato un perno del centrocampo dell'Empoli prima del trasferimento a Milano. Bravo nel gioco di prima e specialista nei passaggi, il centrocampista ambidestro è uno dei prospetti più interessanti della Serie A", la descrizione.