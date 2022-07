La nuova edizione della UEFA Champions League prenderà il via il 6 settembre 2022 con la prima giornata della fase a gironi della competizione. Le italiane protagoniste saranno Inter, Milan, Juventus e Napoli.

Anche per questa stagione Mediaset trasmetterà in diretta e in chiaro la migliore sfida del martedì sera con un’italiana presente. Inoltre, sul servizio pay Infinity+ andranno in onda anche tutte le restanti sfide della manifestazione, fatta eccezione per quella esclusiva di Amazon.

Di seguito le date delle partite in chiaro trasmesse su Mediaset in attesa del sorteggio e del calendario dei gironi:

Martedì 6 settembre 2022 (Canale 5)