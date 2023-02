La Champions League del triennio 2024/27, primo triennio col nuovo format, viaggia verso Sky e Amazon Prime Video in Italia. Secondo indiscrezioni raccolte da Calcio e Finanza , infatti, la pay-tv di Comcast e la società di Jeff Bezos avrebbero raggiunto l’accordo con l’Uefa per i diritti tv del prossimo triennio.

Sky avrebbe messo le mani l’esclusiva di tutte le gare, fatta eccezione per una partita del mercoledì che sarà trasmessa in esclusiva da Amazon. Inoltre, Sky dovrebbe in seguito decidere se rivendere i diritti per trasmettere una partita in chiaro a giornata oppure trasmettere la partita eventualmente su Tv8. Rispetto all'offerta attuale, verrebbe meno Mediaset con la partita in chiaro e i match sulla piattaforma Infinity.