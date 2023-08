Prosegue la favola del Klasvik: la formazione delle Isole Far Oer riesce a superare anche l'Hacken ai calci di rigore nel ritorno del secondo turno preliminare di Champions League ed è già sicura di un risultato storico: sarà la prima rappresentante del proprio Paese a prendere parte alla fase a gironi di una Coppa Europea avendo come minimo il pass per la Conference League. Sognando magari di avvicinarsi ulteriormente alla Coppa maggiore: prossimo ostacolo, il Molde.

Tra gli altri risultati, tutto facile per la Dinamo Zagabria, che batte l'Astana anche nella gara di ritorno, e per il Copenaghen, che con un tennistico 6-3 spegne i sogni del Breidablik. Più sofferta la vittoria del Galatasaray sullo Zalgiris Vilnius: decisivo Dries Mertens con un gol al volo da fuori area. Servette avanti ai rigori sul Genk

Di seguito tutti i risultati delle gare di ieri:

Astana - Din. Zagabria 0-2 (0-4)

Qarabag - Rakow 1-1 (2-3)

Genk - Servette 2-2 (3-6 d.c.r.) (1-1)

Hacken - Klaksvik 3-3 (6-7 d.c.r.) (0-0)

M. Haifa - Sheriff 4-1 d.t.s. (0-1)

Molde - HJK 2-0 (0-1)

Galatasaray - Zalgiris 1-0 (2-2)

Copenaghen - Breidablik 6-3 (2-0)