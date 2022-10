Cinque partite e altrettante sconfitte. È questo il bilancio dell’Inter nelle gare disputate al Camp Nou contro il Barcellona, battuto però a San Siro martedì scorso. I nerazzurri cercano un risultato positivo che gli consentirebbe di vedere da vicino la qualificazione agli ottavi, ma per i betting analyst di 888sport.it è nettamente avanti il segno «1» a 1,43 rispetto al 7,50 del colpo esterno. Nel mezzo il pari fissato a 5 volte la posta. Dopo una gara di andata molto bloccata per i bookie è favorito invece l’Over 2.5, a 1,58, contro il 2,38 dell’Under 2.5 di 888. Occhi puntati anche sui bomber delle due squadre: Lautaro Martinez, unico interista a segnare al Camp Nou e autore della rete che aprì le marcature nell’ultimo precedente del 2019, cerca la rete offerta a 9,50, mentre tra i padroni di casa, dopo il digiuno contro degli ultimi due incontri europei, Robert Lewandowski si candida come primo marcatore del match, gol che vale 3 volte la posta.