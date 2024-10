Karim Adeyemi è il 'Player of the week' della due giorni di Champions League andata in scena tra martedì e mercoledì sera. L'attaccante tedesco, autore di una tripletta nel 7-1 reboante rifilato dal Borussia Dortmund al Celtic, ha battuto la concorrenza dell'interista Mehdi Taremi, dello juventino Dusan Vlahovic e del giocatore del Brest Abdallah Sima.