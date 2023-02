Ai microfoni di Sky Sport l'ex esterno di Lazio e Inter Cesar ha ricordato le sue esperienze con Roberto Mancini e Sinisa Mihajlovic: "Io e Mancini abbiamo lavorato insieme alla Lazio per due anni e sono stato molto fortunato di averlo come allenatore. Con lui ho imparato tanto e sono cresciuto molto sia come giocatore che come persona. Riguardo a Mihajlovic, ho avuto modo di conoscerlo sia da compagno alla Lazio e all'Inter, che da vice-allenatore di Mancini all'Inter. Avevamo un ottimo rapporto, lui era forte e risoluto ma anche pacifico e rispettoso. Conservo dei ricordi meravigliosi di Sinisa, una bellissima persona".