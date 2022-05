Dopo l'annuncio ufficiale della riforma della Champions League, Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, spiega tutti i motivi che hanno portato alla rivoluzione del 2024 ai microfoni de L'Equipe. Escludendo che il nuovo format sia stato concepito come risposta allo spauracchio Super League: "Non è perché qualcosa funziona bene che non devi mai più cambiare nulla. Devi sempre provare a migliorare. Ci sono quattro posti aggiuntivi. Non è fatto per i grandi club. Avere più squadre e più partite non significa aver creato la Superlega. La Superlega è avere sempre le stesse squadre che giocano tra loro». Per quanto riguarda la formula del mini campionato al posto del girone iniziale, Ceferin ha espresso il proprio parere positivo: "Così sarà molto più interessante. Con la formula attuale, nella fase a gironi, sai quali squadre si qualificheranno dopo due o tre partite. Dal 2024 non sarà così facile, anche per le big". Chiosa sulla Final Four: "Mi piace questa idea, ma la realtà è che crea problemi, perché i club perdono le partite, con la biglietteria, gli “ospiti”… E le emittenti vogliono più partite. Quindi abbiamo abbandonato questa idea. Non ci saranno Final Four dal 2024. Dopo non lo sappiamo mai".