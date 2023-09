"Dopo aver ufficializzato il nuovo accordo con Simone Inzaghi (fino al 2025), Marotta e Ausilio adesso sono al lavoro per il rinnovo di Dimarco". Ad assicurarlo è Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nell'editoriale scritto per TMW. "Allo stato attuale c’è distanza tra domanda e offerta ma la volontà del giocatore è rimanere all’Inter - si legge -. E questo è un punto di partenza fondamentale. Sulla durata del contratto fino al 2028 c’è già un’intesa di massima, adesso va trovata quella sull’ingaggio. L’Inter è pronta all’adeguamento economico ma le parti si devono avvicinare".

In entrata, invece, è cerchiato in rosso il nome di Jonathan David. "Si parla dell’estate prossima ovviamente ma chi è già nei riflettori è Jonathan David del Lille. Il centravanti canadese (sotto contratto fino al 2025) ha tanti estimatori anche in Premier League ma su di lui si stanno concentrando le attenzioni di Juventus, Milan ed Inter. La sua valutazione rimane molta alta, sopra i 50 milioni di euro ma per il futuro potrebbe diventare un obiettivo concreto.