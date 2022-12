Ex calciatore tra le altre anche dell'Inter, Franco Causio è intervenuto a Radio Kiss Kiss per rispondere a proposito della ripresa del campionato, ormai dietro l'angolo. "Spalletti ha avuto lunghe soste invernali allo Zenit e ha vinto dei campionati. Ha già programmato tutto il lavoro del Napoli. Tre partite avanti non sono facili da recuperare, il Napoli ha fiducia e autostima. È meritatamente in testa alla classifica. In Inter-Napoli tutti danno il Napoli per spacciato, io ci andrei cauto. Spalletti ha esperienze di soste, ripeto, sa come si fa e sta lavorando al meglio delle sue possibilità".