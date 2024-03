Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter, è intervenuto in collegamento su TVPlay pronunciandosi sulle varie Inter degli anni passati prima di passare al rendimento della squadra di Simone Inzaghi. Stilando un primo luogo una sorta di undici ideale di tre epoche, quella di Giovanni Trapattoni, quella di Marcello Lippi e quella attuale: "La mia formazione ideale è: Zenga; Zanetti, Cordoba, Blanc, Dimarco; Barella, Mkhitaryan, Mattahus, Seedorf; Ronaldo, Vieri. Non ho messo Lautaro Martinez non perché non lo ritengo forte, ma è una scelta puramente personale magari dettata anche dall’amicizia o dall’aver giocato con altri giocatori. E’ uno dei migliori attaccanti al mondo e se anche nei prossimi anni continuerà a tenere questi numeri di gol può ambire al Pallone d’Oro”.

Sempre a proposito dell'Inter di oggi, Cauet aggiunge: "L’Inter di oggi è una corazzata, gioca a memoria e ha una fiducia e un modo di giocare talmente bello da vedere che ti sembra che possa vincere due-tre a zero ogni partita perché anche i cambi che hanno in panchina possono fare la differenza in qualsiasi momento. L’Inter ha un piede molto avanzato sul titolo, non vedo troppe difficoltà e come possa perderlo. L’unico pericolo è un calo fisico ma Inzaghi calcola al millimetro i minuti di tutti con una gestione ad altissimi livelli che non ci saranno problemi”.