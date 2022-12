Con il Mondiale in Qatar arrivato alle semifinali, uno degli argomenti di dibattito è ancora l'assenza fin dall'inizio del torneo dell' Italia di Roberto Mancini . "E’ un problema strutturale. Non è che l’Italia non lavora, ma mancano delle basi a livello di Federazione - dice oggi a Tuttosport Benoit Cauet -. Bisognerebbe insistere su una politica del settore giovanile, mettere dei paletti e regole per potere lavorare tutti insieme allo stesso modo. E a livello di impianti e strutture l’Italia è in ritardo su tutto.

Vediamo società che non hanno il campo, che fanno fatica... O vediamo allenatori delle giovanili non pagati e magari non competenti. Insomma, tutta una serie di parametri che l’Italia dovrebbe risolvere per dare certezze di identità. E’ un dispiacere non vedere gli Azzurri al Mondiale perché la squadra che ha vinto l’Europeo aveva le capacità per lottare almeno fino alla semifinale".