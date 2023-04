Gli undici ko incassati in campionato obbligano l'Inter a non commettere altri passi falsi da qui a gine stagione, a partire dallo scontro diretto contro la Lazio, seconda in classifica, in programma domenica a San Siro. A dirlo è Benoit Cauet, protagonista di un'intervista con Radiosei: "Il campionato dell’Inter è fatto di alti e bassi, le difficoltà sono arrivate con le piccole e adesso ti trovi a lottare per la Champions fino all’ultimo - ha spiegato l'ex centrocampista nerazzurro -.

Lo scudetto perso l’anno scorso lascia un po' di rammarico. Inzaghi può migliorare e crescere ma il suo l’ha fatto portando i trofei".