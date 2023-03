L'euroderby? No, grazie. Parlando con Davide Calabria, capitano del Milan, Alessandro Cattelan, noto conduttore e storico tifoso dell'Inter, ha scherzato sul possibile incrocio tra cugini ai quarti di finale di Champions League che domani potrebbe diventare realtà durante il sorteggio d Nyon: "C'è questo spauracchio del derby europeo che se accade io mi ammazzo - la sua battuta nel corso di 'Stasera c'è Cattelan' su Raidue -. Te lo dico, io tre eliminazioni in una vita non me le merito. Già è successo due volte, non ne voglio sentire più parlare".