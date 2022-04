Presente nel corso della ‘Bobo TV’, Antonio Cassano analizza così Juventus-Inter 0-1; “La Juve non meritava di perdere, l’Inter ha tirato in porta una volta sola con Correa, pallone alle stelle. Non ha giocato bene. Ha giocato con paura, fisicamente vedo la squadra molto giù di morale. Questa partita però ha dato tanta fiducia, adesso può davvero vincerle tutte da qui alla fine. Ieri però abbiamo visto una partita di wrestling".